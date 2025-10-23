0

Шакил О’Нил: «Джоэл Эмбиид больше не претендует на звание главного центрового НБА»

Шакил О’Нил считает, что Джоэл Эмбиид потерял прежний статус.

«Джоэл Эмбиид больше не претендует на звание главного центрового НБА. Его больше нет в списке, так им и передайте. Два-три года назад он и Джокер шли ноздря в ноздрю. Сейчас Джокер его однозначно превосходит. Это грустно.

Надеялся, что Эмбиид разозлится и будет доминировать, но этого не произошло. Когда я говорю что-то игрокам, то просто пытаюсь их мотивировать. А они принимают это на свой счет. Когда вы отвечаете на мои высказывания «Шак такой, Шак сякой», мне сразу понятно, что передо мной мягкотелый человек. М-я-г-к-и-й, мягкий», – считает прославленный центровой НБА.

Эмбиид сегодня вернулся в официальном матче после операции на колене и длительного восстановления. В победной встрече с «Бостоном» центровой набрал 4 очка и 6 подборов при 1/9 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
