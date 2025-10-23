Гауфф – 10-я в рейтинге самых востребованных спортсменов 2025 года по версии SportsPro, Хэмилтон – 1-й, Карри – 4-й, Роналду – 5-й, Леброн – 8-й
Коко Гауфф заняла десятое место в ежегодном рейтинге 50 самых востребованных спортсменов мира. Американка стала лучшей представительницей тенниса в списке.
Показатель востребованности замерялся по трем факторам – силе личного бренда, экономическому потенциалу и общему доступному рынку (термин, который обозначает максимальную возможность получения дохода в своей категории). В этом году в рейтинг вошли представители 12 видов спорта и 17 национальностей.
Возглавил список семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Также в топ-10 вошли:
2. Симона Байлс – спортивная гимнастика;
3. Илона Майер – регби;
4. Стефен Карри – баскетбол;
5. Криштиану Роналду – футбол;
6. Неймар – футбол;
7. Кейтлин Кларк – баскетбол;
8. Леброн Джеймс – баскетбол;
9. Яннис Адетокумбо – баскетбол;
10. Гауфф – теннис.
Другие теннисисты, попавшие в рейтинг SportsPro-2025:
15. Новак Джокович;
18. Карлос Алькарас;
21. Янник Синнер;
27. Арина Соболенко;
40. Ига Швентек.