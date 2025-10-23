Гауфф – 10-я в рейтинге самых востребованных спортсменов 2025 года ﻿по версии SportsPro, Хэмилтон – 1-й, Карри – 4-й, Роналду – 5-й, Леброн – 8-й

Журнал SportsPro опубликовал рейтинг самых востребованных спортсменов 2025 года.

Коко Гауфф заняла десятое место в ежегодном рейтинге 50 самых востребованных спортсменов мира. Американка стала лучшей представительницей тенниса в списке.

Показатель востребованности замерялся по трем факторам – силе личного бренда, экономическому потенциалу и общему доступному рынку (термин, который обозначает максимальную возможность получения дохода в своей категории). В этом году в рейтинг вошли представители 12 видов спорта и 17 национальностей.

Возглавил список семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон . Также в топ-10 вошли:

2. Симона Байлс – спортивная гимнастика;

3. Илона Майер – регби;

4. Стефен Карри – баскетбол;

5. Криштиану Роналду – футбол;

6. Неймар – футбол;

7. Кейтлин Кларк – баскетбол;

8. Леброн Джеймс – баскетбол;

9. Яннис Адетокумбо – баскетбол;

10. Гауфф – теннис.

Другие теннисисты, попавшие в рейтинг SportsPro-2025:

15. Новак Джокович ;

18. Карлос Алькарас ;

21. Янник Синнер ;

27. Арина Соболенко ;

40. Ига Швентек .