  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф – 10-я в рейтинге самых востребованных спортсменов 2025 года ﻿по версии SportsPro, Хэмилтон – 1-й, Карри – 4-й, Роналду – 5-й, Леброн – 8-й
2

Гауфф – 10-я в рейтинге самых востребованных спортсменов 2025 года ﻿по версии SportsPro, Хэмилтон – 1-й, Карри – 4-й, Роналду – 5-й, Леброн – 8-й

Журнал SportsPro опубликовал рейтинг самых востребованных спортсменов 2025 года.

Коко Гауфф заняла десятое место в ежегодном рейтинге 50 самых востребованных спортсменов мира. Американка стала лучшей представительницей тенниса в списке.

Показатель востребованности замерялся по трем факторам – силе личного бренда, экономическому потенциалу и общему доступному рынку (термин, который обозначает максимальную возможность получения дохода в своей категории). В этом году в рейтинг вошли представители 12 видов спорта и 17 национальностей.

Возглавил список семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Также в топ-10 вошли:

2. Симона Байлс – спортивная гимнастика;

3. Илона Майер – регби;

4. Стефен Карри – баскетбол;

5. Криштиану Роналду – футбол;

6. Неймар – футбол;

7. Кейтлин Кларк – баскетбол;

8. Леброн Джеймс – баскетбол;

9. Яннис Адетокумбо – баскетбол;

10. Гауфф – теннис.

Другие теннисисты, попавшие в рейтинг SportsPro-2025:

15. Новак Джокович;

18. Карлос Алькарас;

21. Янник Синнер;

27. Арина Соболенко;

40. Ига Швентек.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sportspro.com
logoКоко Гауфф
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoАрина Соболенко
logoЯнник Синнер
logoИга Швентек
logoWTA
logoATP
logoЯннис Адетокумбо
logoЛьюис Хэмилтон
logoКейтлин Кларк
logoСтефен Карри
logoЛеброн Джеймс
logoКриштиану Роналду
logoНеймар
Илона Майер
logoСимона Байлс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Вена (ATP). Синнер играет с Коболли, Музетти встретится с Этчеверри, Зверев, Берреттини, Бублик, де Минаур вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
27 минут назадLive
Базель (ATP). Фриц играет с Эмбером, Рууд, Оже-Альяссим, Давидович-Фокина, Фонсека, Шаповалов вышли в 1/4 финала, Шелтон выбыл
40 минут назадLive
Квитова ждет второго ребенка
сегодня, 17:08Фото
Медведев – судье по ходу матча с Муте: «Ты не используешь мозг»
сегодня, 16:52Фото
Муте прервал пятиматчевую серию побед Медведева. На прошлой неделе он уступил ему в финале в Алматы
сегодня, 16:17
ATP договорилась с Саудовской Аравией о проведении 10-го «Мастерса». Первый турнир пройдет уже в 2028 году
сегодня, 14:27
Гауфф о взрослении: «Теперь думаю не только о теннисе»
сегодня, 14:15
Брат Джоковича о состоянии Новака: «У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае»
сегодня, 13:10
Гуанчжоу (WTA). Волынец, Коччаретто, Ли, Сан вышли в 1/4 финала, Путинцева, Томлянович, Бондар выбыли
сегодня, 13:09
Пол не сыграет на «Мастерсе» в Париже
сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25