Коллин Секстон потерял 7,5 см роста по новым измерениям

26-летний защитник «Шарлотт» внезапно усох.

На протяжении 7 лет карьеры рост Секстона указывался как 190,5 см (6 футов и 3 дюйма). После нового раунда измерений он изменился, и на официальном сайте НБА теперь указано значение 183 см (6 футов).

Некоторые другие игроки «Хорнетс» также потеряли по несколько сантиметров: Ламело Болл (с 201 см до 198 см), Брэндон Миллер (с 201 см до 198 см), Кон Книппел (с 196 см до 193 см) и Майлз Бриджес (201 см до 198 см).