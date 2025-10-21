0

Дариус Гарлэнд восстанавливается с опережением графика

Гарлэнд может вернуться на площадку раньше запланированного срока.

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон поделился позитивными новостями о прогрессе звездного разыгрывающего.

«Он участвовал в большей части тренировки сегодня, и мы работали в полный контакт. Посмотрим, как он себя почувствует завтра. Я не знаю, что это значит в глобальном смысле, но для нас это хороший знак», – сказал тренер.

На вопрос, опережает ли Гарлэнд график восстановления, Эткинсон признал, что «да». 

«Мне нужно будет посоветоваться с тренером по реабилитации Стивом Спайро и узнать, что он думает, но я немного удивлен, что Гарлэнд уже на этой стадии. Мы постоянно общаемся с ним, чтобы убедиться, что восстановление идет правильно. Мы действуем с оглядкой на долгосрочные цели», – добавил Эткинсон.

Дариус Гарлэнд перенес операцию на большом пальце ноги в июне после травмы, полученной в конце прошлого сезона и помешавшей ему полноценно сыграть в плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoДариус Гарлэнд
logoКливленд
logoКенни Эткинсон
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дариус Гарлэнд: «Если бы я был здоров, «Кливленд» взял бы титул»
1219 октября, 17:37
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
18 сентября, 13:19
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
311 августа, 12:05
Главные новости
Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»
10 минут назад
Виктор Вембаньяма о внимании к его росту: «Не скажу, что мне нравится. С годами перестал обращать внимание»
32 минуты назад
Демар Дерозан: «Ник Клиффорд станет звездой НБА»
132 минуты назад
Кевин Дюрэнт об уступках «Рокетс» при продлении: «Клуб хочет снова стать претендентом на титул, мой контракт поможет»
42 минуты назад
Тари Исон станет ограниченно свободным агентом следующим летом, не договорившись о продлении с «Хьюстоном»
56 минут назад
Джа Морэнт сыграет в первом матче сезона НБА
57 минут назад
Тай Джером пропустит минимум четыре недели
сегодня, 05:09
Лу Уильямс о втором «Решении» Леброна: «Позвал детишек на вечеринку Hennessy»
сегодня, 05:08
Дебютный выпуск новой программы с Майклом Джорданом покажут на NBC в перерыве матча «Тандер» – «Рокетс»
сегодня, 04:59
Обладатели индивидуальных наград сезона НБА проведут первые матчи регулярки со специальными нашивками
1сегодня, 04:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
14 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
вчера, 20:09
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
вчера, 18:46
Чемпионат Турции. «Каршияка» проиграла «Анадолу Эфесу»
вчера, 18:20
Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
1вчера, 16:53
«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
2вчера, 14:10
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
вчера, 12:06Фото
«Милан» подписал Нэйта Сестину
вчера, 11:26Фото