Виктор Вембаньяма о прогрессе в игре: «Это только начало»
Виктор Вембаньяма произнес важные слова после блестящего дебюта в новом сезоне.
Журналист: По телевидению говорили, что Вембаньяма тренировался с великими и так разнообразил свою игру, теперь он неудержим...
Вембаньяма: Окей (смех в зале).
Журналист: У вас у самого есть такое ощущение, что вы теперь играете иначе?
Вембаньяма: Да, конечно... Сегодня нашей команде хотелось заявить о себе, мы обсуждали это в раздевалке, мне хотелось заявить о себе, показать товарищам по команде. Но это только начало, мне хочется еще очень многое привнести в мою игру. Просто на некоторые вещи требуется время. Мне нужно набраться опыта.
Вембаньяма набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
