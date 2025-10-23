Виктор Вембаньяма о прогрессе в игре: «Это только начало»

Виктор Вембаньяма произнес важные слова после блестящего дебюта в новом сезоне.

Журналист: По телевидению говорили, что Вембаньяма тренировался с великими и так разнообразил свою игру, теперь он неудержим...

Вембаньяма: Окей (смех в зале).

Журналист: У вас у самого есть такое ощущение, что вы теперь играете иначе?

Вембаньяма: Да, конечно... Сегодня нашей команде хотелось заявить о себе, мы обсуждали это в раздевалке, мне хотелось заявить о себе, показать товарищам по команде. Но это только начало, мне хочется еще очень многое привнести в мою игру. Просто на некоторые вещи требуется время. Мне нужно набраться опыта.

Вембаньяма набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев.