Эрик Споэльстра: «Влад Голдин может добиться для себя роли в НБА»

Эрик Споэльстра рассказал о шансах Влада Голдина.

«Мы хорошо знакомы с Дасти Мэем, он сказал, что мы можем уверенно рассчитывать на ряд позитивных сторон Голдина . Его габариты, активность, атлетичность. У него есть определенные ограничения, но он очень серьезно относится к вопросу своего развития.

Мы открыты к сотрудничеству с ним. Он может добиться для себя роли в НБА на фоне изменений в игре. Посмотрим, как пойдет его прогресс, но с ним очень приятно работать. Каждый день на месте, трудится изо всех сил. Жестко работает на тренировках и улыбается после этого», – рассказал главный тренер «Майами ».

Голдин не был выбран на драфте-2025, но подписал двусторонний контракт с «Хит».