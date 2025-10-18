Гилджес-Александер, Йокич, Дончич и Вембаньяма – в прогнозе на участников «Гонки за MVP» от NBA.com

НБА представила претендентов на награду MVP.

Восстановившийся после операции Виктор Вембаньяма присоединился к постоянным участникам «Гонки». Среди претендентов в этом году нет травмированного Джейсона Тейтума и Леброна Джеймса, впервые пропускающего начало чемпионата. Из прогноза выпал завершавший сезон в десятке Карл-Энтони Таунс.

Прогноз пока не включает места (игроки расставлены по предыдущему рейтингу).