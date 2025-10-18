Гилджес-Александер, Йокич, Дончич и Вембаньяма – в прогнозе на участников «Гонки за MVP» от NBA.com
НБА представила претендентов на награду MVP.
Восстановившийся после операции Виктор Вембаньяма присоединился к постоянным участникам «Гонки». Среди претендентов в этом году нет травмированного Джейсона Тейтума и Леброна Джеймса, впервые пропускающего начало чемпионата. Из прогноза выпал завершавший сезон в десятке Карл-Энтони Таунс.
Прогноз пока не включает места (игроки расставлены по предыдущему рейтингу).
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге прошлой «регулярки» – 1);
Никола Йокич («Денвер», 2);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Донован Митчелл («Кливленд», 5);
Стеф Карри («Голден Стэйт», 7);
Кейд Каннингем («Детройт», 8);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 10);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);
Лука Дончич («Лейкерс»);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
