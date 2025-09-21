11-й номер драфта-2025 Седрик Кауард восстановился после травмы плеча и получил разрешение на полноценные тренировки

Седрик Кауард начал активную подготовку к первому сезону в НБА.

22-летний защитник достался «Мемфису» под 11-м номером на драфте-2025. Кауард повредил плечо осенью 2024 года, отыграв всего 6 матчей в сезоне NCAA, и завершил выступление. Игрок не смог принять участие в Летней лиге, но теперь получил разрешение от медиков на полноценную баскетбольную активность.

«Чувствую себя хорошо. Тренировки проходят замечательно. Все здорово. Не играл в турнирах с ноября. Теперь использую каждую возможность для баскетбола. Мне больше не нужно сдерживаться, никто не говорит мне остановиться», – рассказал баскетболист.

Ранее Кауард заявил о намерении занять место Десмонда Бэйна в обновленном составе «Гриззлис».