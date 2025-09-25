Центровой Малик Уильямс присоединился к тренировочному лагерю «Атланты»

Малик Уильямс подписал соглашение Exhibit 10.

27-летний центровой (211 см) пройдет просмотр в «Хоукс».

Уильямс не был выбран на драфте-2022 и провел всего 7 матчей в рамках НБА за «Торонто» в сезоне-2022/23 (2,7 очка и 5,4 подбора за 15,3 минуты).

В прошлом розыгрыше G-лиги центровой набирал 14,8 очка, 9,1 подбора, 1,3 блок-шота и 1,2 перехвата за фарм-команду «Майами».