1

«Атланта» обменяла Кобе Бафкина в «Бруклин» за денежную компенсацию

Кобе Бафкин получит новый шанс в «Нетс», а «Хокс» освобождают место в составе.

Как сообщает ESPN, «Атланта» обменяла Кобе Бафкина, 15-го номера драфта-2023, в «Бруклин» за денежную компенсацию.

Этот обмен дает «Хокс» торговое исключение на 4,5 млн долларов и больше гибкости в формировании состава.

Тем временем «Нетс» после сделки имеют 11,6 млн долларов свободного места под потолком зарплат и 15 игроков с гарантированными контрактами.

За последние два сезона Бафкин провел всего 27 матчей за «Атланту» и в среднем набирал 5 очков, 1,6 передачи за 12 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoНБА
logoАтланта
logoКобе Бафкин
logoБруклин
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
11 сентября, 04:46
«Бруклин» наймет Эйси Лоу из фронт-офиса «Оклахомы» в качестве директора по игровому персоналу
5 сентября, 18:25
«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
4 сентября, 08:19
Дэйрон Шарп подписал контракт на 2 года и 12,5 миллиона с «Нетс»
4 сентября, 04:35
Главные новости
Яннис Адетокумбо во время прямого эфира в своих соцсетях: «Уберите эти гребанные турецкие флаги»
1048 минут назадВидео
Марк Стейн: «Юта» и Кевин Лав пока не переходили к серьезным переговорам о выкупе контракта»
сегодня, 20:11
Марио Чалмерс: «Определенно хочу стать тренером. Думаю, хорошо читаю игру»
сегодня, 19:43
Джейлен Брансон: «Нельзя думать, что мы автоматически вернемся в финал Востока»
сегодня, 19:33
Алперен Шенгюн: «Мы не получили золотую медаль, но зато завоевали место в сердце каждого человека в нашей стране»
1сегодня, 19:13
Исаак Бонга останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:00
Деннис Шредер во время празднования «золота» Евробаскета: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»
12сегодня, 16:31
Бисмак Бийомбо согласовал однолетний контракт с «Сан-Антонио»
6сегодня, 15:57
Алекс Мумбру потерял около 7 килограммов из-за инфекции
4сегодня, 15:21
Шэмс Чарания: «Джо Лэйкоб настоял на выборе Куминги, хотя часть «Уорриорз» была за Франца Вагнера»
20сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
сегодня, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4сегодня, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
сегодня, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
сегодня, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
6сегодня, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
8сегодня, 17:14
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
сегодня, 16:45
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
сегодня, 16:15
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
2сегодня, 15:19
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
3сегодня, 14:57