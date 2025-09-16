«Атланта» обменяла Кобе Бафкина в «Бруклин» за денежную компенсацию

Кобе Бафкин получит новый шанс в «Нетс», а «Хокс» освобождают место в составе.

Как сообщает ESPN, «Атланта » обменяла Кобе Бафкина , 15-го номера драфта-2023, в «Бруклин » за денежную компенсацию.

Этот обмен дает «Хокс» торговое исключение на 4,5 млн долларов и больше гибкости в формировании состава.

Тем временем «Нетс» после сделки имеют 11,6 млн долларов свободного места под потолком зарплат и 15 игроков с гарантированными контрактами.

За последние два сезона Бафкин провел всего 27 матчей за «Атланту» и в среднем набирал 5 очков, 1,6 передачи за 12 минут на площадке.