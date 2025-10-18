Джоэл Эмбиид вернулся на площадку – 14+7+8 за 18,5 минуты в предсезонной игре с «Миннесотой»

Суперзвезда «Сиксерс» сыграл первый матч в предсезонке.

Во встрече с «Тимбервулвс» 31-летний центровой был близок к трипл-даблу: 14 очков (5 из 10 с игры, 2 из 4 трехочковых, 2 из 2 штрафных), 7 подборов и 8 передач.

За 18,5 минуты на паркете он отметился также 3 перехватами и 4 потерями.

«Филадельфия » обыграла соперника – 126:110.