Джоэл Эмбиид вернулся на площадку – 14+7+8 за 18,5 минуты в предсезонной игре с «Миннесотой»
Суперзвезда «Сиксерс» сыграл первый матч в предсезонке.
Во встрече с «Тимбервулвс» 31-летний центровой был близок к трипл-даблу: 14 очков (5 из 10 с игры, 2 из 4 трехочковых, 2 из 2 штрафных), 7 подборов и 8 передач.
За 18,5 минуты на паркете он отметился также 3 перехватами и 4 потерями.
«Филадельфия» обыграла соперника – 126:110.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8816 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
