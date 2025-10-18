Видео
0

Усман Дженг исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Денвером»

Трехочковый Усмана Дженга стал победным для «Оклахомы» в матче с «Денвером».

Легкий форвард убрал оппонента на обманном движении и забросил под сирену – 94:91. 

В активе Дженга 17 очков и 4 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
