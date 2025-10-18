Усман Дженг исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Денвером»
Трехочковый Усмана Дженга стал победным для «Оклахомы» в матче с «Денвером».
Легкий форвард убрал оппонента на обманном движении и забросил под сирену – 94:91.
В активе Дженга 17 очков и 4 подбора.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8816 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
