Ян Ханьсэнь плакал на скамейке после того, как отфолился в игре с «Ютой»
Новичок «Портленда» эмоционально воспринял неудачный матч.
Во встрече с «Джаз» 20-летний центровой набрал 3 очка (1 из 2 с игры), 1 перехват, 1 блок-шот при 3 потерях.
За 15 минут в игре Ханьсэнь нахватал 6 персональных замечаний и был вынужден покинуть площадку. После этого центровой был замечен плачущим на скамейке запасных.
«Портленд» проиграл матч в близкой концовке – 129:132.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
