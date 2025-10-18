Ви Джей Эджкомб отметился 26 очками в игре с «Тимбервулвс»
Новичок «Филадельфии» провел отличный предсезонный матч.
Во встрече с «Миннесотой» Эджкомб отыграл 34 минуты и набрал 26 очков, реализовав 10 из 18 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 4 из 4 штрафных.
Также на счету 3-го пика драфта-2025 6 подборов, 3 передачи при 1 потере и 5 перехватов.
«Сиксерс» обыграли «Вулвс» – 126:110.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8816 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
