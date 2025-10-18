Ви Джей Эджкомб отметился 26 очками в игре с «Тимбервулвс»

Новичок «Филадельфии» провел отличный предсезонный матч.

Во встрече с «Миннесотой» Эджкомб отыграл 34 минуты и набрал 26 очков, реализовав 10 из 18 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Также на счету 3-го пика драфта-2025 6 подборов, 3 передачи при 1 потере и 5 перехватов.

«Сиксерс» обыграли «Вулвс» – 126:110.