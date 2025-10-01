Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»

Донован Уильямс получит шанс в тренировочном лагере «Никс».

24-летний защитник уже знаком с организацией – в прошлом сезоне он выступал за «Уэстчестер», фарм-команду «Никс» в G-лиге, где показывал следующие показатели: в среднем 17,8 очка и 4,7 подбора за матч.

Его профессиональный опыт включает выступления в Канаде и Китае, а также 2 матча за «Атланту» в сезоне-2022/23.