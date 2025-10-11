  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джонатан Мобо принес «Торонто» победу в близкой концовке матча с «Бостоном», «Рэпторс» отыгрались с «-27»
Видео
0

Джонатан Мобо принес «Торонто» победу в близкой концовке матча с «Бостоном», «Рэпторс» отыгрались с «-27»

«Торонто» одержал верх над «Селтикс» – 107:105.

По ходу третьей четверти предсезонного матча преимущество «Бостона» достигало 27 очков, но «Торонто» смог вернуться в игру и сравнять счет за 46,9 секунды до конца (103:103).

Команды обменялись точными атаками (105:105), «Селтикс» допустили потерю, а «Рэпторс» получили шанс выйти вперед, но Чаки Хепберн смазал средний бросок, после которого «Бостон» убежал в атаку, прерванную свистком судьи.

После тренерского челленджа владение оказалось у «Торонто». Джонатан Мобо, получив мяч, разобрался с соперниками под кольцом и набрал 2 очка, выведя «Рэпторс» вперед (107:105). За оставшиеся 1,9 секунды «Селтикс» смогли исполнить только бросок со своей половины, который не достиг цели.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
logoТоронто
logoНБА
logoБостон
Джонатан Мобо
предсезонные матчи
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» справился с «Ютой» в овертайме, «Портленд» победил «Сакраменто» благодаря штрафным Лава за 0,6 секунды до конца и другие результаты
27сегодня, 05:05
4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN
469 октября, 07:24
Гарретт Темпл о менталитете «Торонто»: «Каждому в нашей команде есть что доказывать. Это нас объединяет»
6 октября, 14:54
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 22 очка за 16 минут в матче против «Юты»
13 минут назадВидео
Джимми Батлер и Стефен Карри подговорили юного фаната снять майку и бросить ее в Бадди Хилда
129 минут назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» справился с «Ютой» в овертайме, «Портленд» победил «Сакраменто» благодаря штрафным Лава за 0,6 секунды до конца и другие результаты
27сегодня, 05:05
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА стала MVP, DPOY и MVP финала в одном сезоне
1сегодня, 04:57
«Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4-0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче
1сегодня, 04:38Видео
Женская НБА. Финал. 31 очко Уилсон помогло «Лас-Вегасу» обыграть «Финикс» (4-0) и стать чемпионом в третий раз за четыре сезона
3сегодня, 04:12
Евролига. 20+12 от Монеке помогли «Црвене Звезде» обыграть «Фенербахче», «Жальгирис» справился с «Баварией» и другие результаты
4вчера, 20:59
Майк Данливи: «Стив Керр может оставаться в «Уорриорз» столько, сколько захочет»
вчера, 20:55
Травма Леброна Джеймса случилась в конце июля, форвард пропустил 2,5 месяца обычной подготовки
7вчера, 20:32
Девин Букер и Диллон Брукс пообщались с Дэвидом Бекхэмом и Джеки Чаном после матча в Макао
3вчера, 20:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
вчера, 18:23
Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом
вчера, 18:20
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
1вчера, 16:45Фото
«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»
вчера, 16:17
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
2вчера, 14:15
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
вчера, 13:00
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
вчера, 11:38
Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
2вчера, 10:56