«В этом месте сделаем паузу». Брэндон Ингрэм посмеялся после забавного вопроса журналиста во время медиа-дня

Вопрос журналиста вызвал смешанные чувства у Брэндона Ингрэма.

Во время медиа-дня «Торонто » у новобранца канадцев спросили по поводу связки с Ар Джей Барреттом и Скотти Барнсом с использованием двусмысленного слова.

– Я так понимаю, есть большой энтузиазм по поводу того, что вы, Ар Джей и Скотти можете устроить тройничок (work together as a threesom).

– Давайте в этом месте сделаем паузу.