Зак Лоу: «Бостон» посмеялся над предложением 9-го пика за Деррика Уайта»
«Селтикс» вряд ли обменяют защитника Деррика Уайта.
«Торонто» пытался выменять баскетболиста на 9-й пик на драфте этого года.
«Были сообщения о предложении 9-го выбора на драфте со стороны «Рэпторс» за Деррика Уайта.
Мне подтверждают эту информацию, но это случилось 1,5 месяца назад после травмы Джейсона Тейтума, и «Бостон» просто посмеялся над этим предложением. Они сказали что потребуется куда больше 9-го пика, чтобы получить Уайта», – поделился обозреватель Зак Лоу.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Zach Lowe Show
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