Зак Лоу: «Бостон» посмеялся над предложением 9-го пика за Деррика Уайта»

«Селтикс» вряд ли обменяют защитника Деррика Уайта.

«Торонто » пытался выменять баскетболиста на 9-й пик на драфте этого года.

«Были сообщения о предложении 9-го выбора на драфте со стороны «Рэпторс» за Деррика Уайта .

Мне подтверждают эту информацию, но это случилось 1,5 месяца назад после травмы Джейсона Тейтума, и «Бостон » просто посмеялся над этим предложением. Они сказали что потребуется куда больше 9-го пика, чтобы получить Уайта», – поделился обозреватель Зак Лоу.