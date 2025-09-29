0

Тайриз Халибертон: «Стану мостом между игроками и тренерами»

Тайриз Халибертон, получивший разрыв ахилла, рассказал о своей роли на сезон.

«Когда не можешь играть, ты начинаешь по-другому смотреть на вещи. Я смогу видеть игру иначе – возможно, больше с тренерской точки зрения.

Раньше я не всегда был согласен с тренерскими решениями, поэтому будет интересно посмотреть на игру их глазами.

Буду находиться в раздевалке с ребятами, слышать их наблюдения, а также сидеть на скамейке с тренерами и понимать их точку зрения. Я стану своеобразным мостом между ними.

Думаю, это будет захватывающий год для нашей команды. У нас много ребят в новых ролях», – сказал 25-летний разыгрывающий «Индианы».

