Тайриз Халибертон: «Стану мостом между игроками и тренерами»
Тайриз Халибертон, получивший разрыв ахилла, рассказал о своей роли на сезон.
«Когда не можешь играть, ты начинаешь по-другому смотреть на вещи. Я смогу видеть игру иначе – возможно, больше с тренерской точки зрения.
Раньше я не всегда был согласен с тренерскими решениями, поэтому будет интересно посмотреть на игру их глазами.
Буду находиться в раздевалке с ребятами, слышать их наблюдения, а также сидеть на скамейке с тренерами и понимать их точку зрения. Я стану своеобразным мостом между ними.
Думаю, это будет захватывающий год для нашей команды. У нас много ребят в новых ролях», – сказал 25-летний разыгрывающий «Индианы».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница НБА в соцсети X
