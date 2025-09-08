Кристапс Порзингис о плей-офф НБА-2025: «Вы не представляете, насколько это было тяжело»

Порзингис признал, что травмы помешали ему играть на привычном уровне.

«Вы не представляете, насколько это было тяжело – быть в плей-офф и при этом не иметь привычного запаса энергии.

Тяжело не только физически, когда стараешься выжать максимум, но и морально. Это очень сильно разочаровывает.

Сейчас я делаю все, чтобы вернуть форму и чувствовать себя хорошо. Считаю, что мой «топливный бак» снова полный», – поделился Порзингис.

30-летний баскетболист перенес операцию в июне 2024 года из-за травмы связок и вернулся в ноябре, но так и не смог полностью восстановить игровой ритм.

В 11 матчах плей-офф он набирал в среднем 7,7 очка и 4,6 подбора при 31,6% реализации, что значительно ниже его статистики в регулярном сезоне – 19,5 очка и 6,8 подбора.

Новый сезон Порзингис проведет в составе «Атланты».