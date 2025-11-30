Энтони Эдвардс стал автором ключевого попадания в матче с «Бостоном». На его счету 39 очков и 5 передач

Энтони Эдвардс отличился в матче с «Бостоном».

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал главным фактором победы команды в матче с «Бостоном » (119:115).

Эдвардс набрал 39 очков (12/24 с игры), 2 подбора, 5 передач и 1 блок-шот без единой потери за 37 минут.

«Вулвз» впервые за восемь попыток в этом сезоне обыграли соперника с 50% побед или выше. Эдвардс набирает в среднем 38,5 очка в последних четырех матчах.