Энтони Эдвардс стал автором ключевого попадания в матче с «Бостоном». На его счету 39 очков и 5 передач
Энтони Эдвардс отличился в матче с «Бостоном».
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал главным фактором победы команды в матче с «Бостоном» (119:115).
Эдвардс набрал 39 очков (12/24 с игры), 2 подбора, 5 передач и 1 блок-шот без единой потери за 37 минут.
«Вулвз» впервые за восемь попыток в этом сезоне обыграли соперника с 50% побед или выше. Эдвардс набирает в среднем 38,5 очка в последних четырех матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
