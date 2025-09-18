Кейд Каннингем: «Детройт – город самых страстных болельщиков»

Кейд Каннингем похвалил болельщиков «Пистонс».

«С точки зрения спорта Детройт – город самых страстных болельщиков.

Думаю, что и самых стильных, приятных для глаз. Когда приходишь на матч, все отлично одеты, болеют изо всех сил. Уникальное место», – заявил лидер «Пистонс».

Кейд Каннингем вывел команду в плей-офф впервые с 2019 года.

Также «Детройт» впервые одержал победы в матчах плей-офф с 2008 года.