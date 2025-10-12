Джозеф Цай о стратегии «Нетс» на сезон: «У нас есть свой пик 2026 года, хотим, чтобы он был хорошим. Догадайтесь, какая у нас будет стратегия»

Владелец «Нетс» дал понять, что команда Егора Дёмина собирается сливать сезон.

«Мы в процессе перестройки. Использовали все наши драфт-пика в этом году, а у нас их было пять штук. У нас есть один свой пик 2026 года, мы хотим, чтобы он был хорошим. Догадайтесь, какая у нас будет стратегия.

При всем при этом у нас сейчас хорошая молодая команда», – заявил Джозеф Цай.