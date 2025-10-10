Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао

Сергей Кущенко встретился с Егором Дёминым во время выездного матча «Нетс».

Президент Лиги ВТБ пообщался с российским новичком «Бруклина» во время предсезонной поездки его команды в Китай.

«Было очень приятно встретиться в Макао с Сергеем Валентиновичем Кущенко. Общение с ним очень ценно для меня», – написал Дёмин, получивший памятный значок, в соцсетях.