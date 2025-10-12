«Лейкерс» и «Финикс» интересовались Брюсом Брауном
Сразу несколько команд хотели видеть Брауна в своем составе.
По информации The Denver Post, в списке клубов были в том числе «Лейкерс» и «Санс».
Однако 29-летний баскетболист решил подписать 1-летний контракт с «Наггетс», в составе которых он стал чемпионом НБА в 2023 году.
Прошлый сезон Браун провел в «Торонто» и «Новом Орлеане», приняв участие в 41 матче и набирая в среднем 8,3 очка, 4 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Denver Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости