«Лейкерс» и «Финикс» интересовались Брюсом Брауном

Сразу несколько команд хотели видеть Брауна в своем составе.

По информации The Denver Post, в списке клубов были в том числе «Лейкерс » и «Санс».

Однако 29-летний баскетболист решил подписать 1-летний контракт с «Наггетс», в составе которых он стал чемпионом НБА в 2023 году.

Прошлый сезон Браун провел в «Торонто» и «Новом Орлеане», приняв участие в 41 матче и набирая в среднем 8,3 очка, 4 подбора и 2 передачи.