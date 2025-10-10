Кэм Томас набрал 22 очка за 24 минуты против «Финикса» в Макао

Кэм Томас начал кампанию за новый контракт.

Защитник «Бруклина» принял квалификационное предложение клуба и выйдет на рынок свободных агентов летом.

Томас стал самым результативным среди участников предсезонного матча в Китае между «Нетс» и «Санз». Его команда уступила со счетом 127:132 по итогам овертайма.

На счету Томаса 22 очка, 6 передач при 1 потере и 3 подбора за 24,1 минуты. Защитник реализовал 7 из 12 бросков с игры, 2 из 4 из-за дуги и 6 из 6 с линии.