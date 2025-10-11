Виктор Вембаньяма набрал 22 очка за 16 минут в матче против «Юты»

Французский центровой показывает готовность к сезону.

Вембаньяма принял участие только в первой половине предсезонной игры с «Джаз», проведя на паркете всего 16 минут, но за это время он отметился 22 очками (6 из 10 с игры, 1 из 4 трехочковых, 9 из 10 штрафных).

На счету звезды «Сперс» также 7 подборов и 3 результативные передачи.

«Сан-Антонио » одолел соперника в овертайме – 134:130.