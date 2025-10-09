0

Квентин Граймс может стать частью стартовой пятерки «Сиксерс» с тремя защитниками

Определяется роль Квентина Граймса в «Филадельфии».

После длительных переговоров 25-летний защитник принял квалификационное предложение клуба на 8,7 миллиона долларов.

«Никаких отрицательных эмоций. Я здесь, чтобы играть в баскетбол. Контролирую то, что в моих силах. А сам концентрируюсь на работе в зале, подготовке и физической готовности. Остальным занимаются агент и фронт-офис.

Надеюсь побыть здесь подольше. Рассчитывал на более длительный контракт», – поделился Граймс.

Ник Нерс был обрадован формой игрока.

«Он взрывной, атлетичный, энергичный. Выкладывался на тренировке и выглядел готовым. Раньше (до этой среды) я его не видел. Мне говорили, что он в хорошей форме. Но он вошел прямо в активный процесс и не выглядел так, будто это его первый день», – признал главный тренер команды.

Нерс заявил, что одним из вариантов стартовой пятерки будет комбинация из трех защитников. Два места заняты Тайризом Макси и Ви Джей Эджкомбом. На третье будет претендовать Граймс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
