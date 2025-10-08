Эрик Гордон: «В моем возрасте надо быть ментором. Ближе всего я к Ви Джей Эджкомбу»
Эрик Гордон рассказал о задачах на год.
36-летний защитник подписал 1-летний контракт с «Филадельфией» и проведет свой 18-й сезон в НБА.
«В моем возрасте, на этой стадии карьеры, просто необходимо быть ментором. Никаких сомнений. Больше всего общаюсь с Ви Джей Эджкомбом. Знаю его уже некоторое время. Конечно, буду помогать не только ему, но и все молодежи.
Но должен помогать и на площадке. Попадать свои броски, растягивать пространство», – заключил Гордон.
Защитник выступал вместе с 3-м номером драфта-2025 за сборную Багамских островов в квалификации олимпийского турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости