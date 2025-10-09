Фанат «Лейкерс» подал в суд на Леброна Джеймса из-за рекламы «Второе решение» и требует возврата стоимости билетов на матч против «Кливленда»
На Леброна Джеймса подали в суд.
После тизера «Второе решение» Эндрю Гарсия из Лос-Анджелеса выкупил 2 билета на последний сезонный матч «Лейкерс» против «Кливленда» 31 марта за 433 доллара за штуку.
Их стоимость рухнула сразу же после объявления о сути алкогольной рекламной кампании.
Гарсия подал в суд, жалуясь на «мошенничество, обман и введение в заблуждение». Болельщик требует от Джеймса погашения стоимости билетов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
