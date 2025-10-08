2

Ник Райт: «Леброн Джеймс сможет играть на уровне «олл-стара» до 50 лет»

Журналист подчеркнул феноменальное долголетие Леброна Джеймса.

«Прямо сейчас Леброн демонстрирует уровень символической сборной НБА, но я считаю, что сможет играть на уровне участника Матча всех звезд до 50 лет.

Он завершит карьеру либо из-за желания проводить больше времени с семьей, либо потому что просто не останется ничего нового, чего можно достичь.

Мы ждали возрастного спада десять лет назад, а вместо этого видим лишь легкое ухудшение – на один-два процента в год, и вот он входит в этот сезон каким – седьмым лучшим игроком в лиге?

Резкого спада не будет – если, конечно, не случится серьезная травма. Так что он будет играть столько, сколько сам захочет», – заявил Ник Райт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dan Le Batard Show with Stugotz
