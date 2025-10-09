Видео
2

Эйжа Уилсон набрала 34+14 и реализовала победный бросок на последней секунде матча с «Финиксом»

Эйжа Уилсон подвела «Лас-Вегас» вплотную к титулу.

Центровая «Эйсес» набрала 34 очка (11 из 20 с игры, 1 из 2 трехочковых, 11 из 12 штрафных), 14 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота в 3-м победном матче финальной серии женской НБА.

Уилсон реализовала решающую двухочковую попытку за 0,1 секунды до конца матча, «Лас-Вегас» победил со счетом 90:88.

Центровая обогнала Кэндис Паркер и вышла на 3-е место по реализованным броскам с игры в плей-офф.

Разыгрывающая Джеки Янг добавила 21 очко, 9 передач и 2 перехвата.

Со стороны соперника Деванна Боннер набрала 25 очков и 10 подборов, Алисса Томас была близка к трипл-даблу – 14 очков, 12 подборов и 9 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДжеки Янг
logoЭйжа Уилсон
logoАлисса Томас
logoБаскетбол - видео
logoженская НБА
Лас-Вегас жен
Финикс жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеки Янг установила рекорд женской НБА по очкам за одну четверть в матче финальной серии (21)
6 октября, 09:29Видео
21 очко со скамейки Дэйны Эванс помогло «Лас-Вегасу» обыграть «Финикс» в 1-м матче финала
4 октября, 05:07Видео
67 очков Эйжи Уилсон и Джеки Янг на двоих вывели «Лас-Вегас» в финал женской НБА
1 октября, 04:30Видео
Главные новости
Эйс Бэйли набрал 25 очков и 6 подборов в дебютном предсезонном матче против «Хьюстона»
11 минут назадВидео
Ти Джей Макконнел получил травму задней поверхности бедра
26 минут назад
Джоэл Эмбиид принимает участие в тренировках 5 на 5
139 минут назад
«Чикаго» просмотрит Кевина Нокса
159 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» крупно обыграл «Мемфис», 20 очков Поста помогли «Голден Стэйт» справиться с «Портлендом» и другие результаты
26сегодня, 04:40
Женская НБА. Финал. 34+14 от Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Финикс» в 3-м матче серии
сегодня, 04:15
Даниилу Касаткину отказали в освобождении, окончательное решение по экстрадиции в США будет принято 29 октября
сегодня, 04:10
Шэмс Чарания о продлении Дюрэнта с «Хьюстоном»: «Есть оптимизм насчет того, что сделку удастся заключить до начала сезона»
вчера, 21:23
Леброн Джеймс о Деннисе Шредере: «Если он войдет в Зал славы, я не буду удивлен»
3вчера, 20:59
Яннис Адетокумбо: «Я сосредоточен и готов вести «Бакс», но если через шесть-семь месяцев решу иначе, это тоже нормально»
7вчера, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19
Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»
4вчера, 18:29
«Партизан» представил новый дизайн своей площадки
вчера, 17:06Фото
Winline Basket Cup. «Зенит» разгромил «Уралмаш»
20вчера, 16:13
Данило Галлинари: «Не планирую возвращаться в европейский баскетбол, но проект НБА в Европе может поменять расклад»
вчера, 16:05
«Поначалу я слишком много кричал, пришлось немного притормозить». Десмонд Бейн рассказал, как изменил подход к роли лидера в «Орландо»
1вчера, 14:25
Тэрен Армстронг согласился перейти в «Дубай»
вчера, 04:55
Блок-шот Дэйлена Терри принес «Чикаго» победу над «Кливлендом»
3вчера, 04:15Видео
Лига чемпионов. «Галатасарай» победил «Игокеа», «Гран-Канария» разгромила «Бенфику» и другие результаты
17 октября, 21:27