Эйжа Уилсон набрала 34+14 и реализовала победный бросок на последней секунде матча с «Финиксом»

Эйжа Уилсон подвела «Лас-Вегас» вплотную к титулу.

Центровая «Эйсес» набрала 34 очка (11 из 20 с игры, 1 из 2 трехочковых, 11 из 12 штрафных), 14 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота в 3-м победном матче финальной серии женской НБА.

Уилсон реализовала решающую двухочковую попытку за 0,1 секунды до конца матча, «Лас-Вегас » победил со счетом 90:88.

Центровая обогнала Кэндис Паркер и вышла на 3-е место по реализованным броскам с игры в плей-офф.

Разыгрывающая Джеки Янг добавила 21 очко, 9 передач и 2 перехвата.

Со стороны соперника Деванна Боннер набрала 25 очков и 10 подборов, Алисса Томас была близка к трипл-даблу – 14 очков, 12 подборов и 9 передач.