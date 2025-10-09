Эйжа Уилсон набрала 34+14 и реализовала победный бросок на последней секунде матча с «Финиксом»
Эйжа Уилсон подвела «Лас-Вегас» вплотную к титулу.
Центровая «Эйсес» набрала 34 очка (11 из 20 с игры, 1 из 2 трехочковых, 11 из 12 штрафных), 14 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота в 3-м победном матче финальной серии женской НБА.
Уилсон реализовала решающую двухочковую попытку за 0,1 секунды до конца матча, «Лас-Вегас» победил со счетом 90:88.
Центровая обогнала Кэндис Паркер и вышла на 3-е место по реализованным броскам с игры в плей-офф.
Разыгрывающая Джеки Янг добавила 21 очко, 9 передач и 2 перехвата.
Со стороны соперника Деванна Боннер набрала 25 очков и 10 подборов, Алисса Томас была близка к трипл-даблу – 14 очков, 12 подборов и 9 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости