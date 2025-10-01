67 очков Эйжи Уилсон и Джеки Янг на двоих вывели «Лас-Вегас» в финал женской НБА

Эйжа Уилсон и Джеки Янг помогли «Эйсес» обыграть «Фивер».

Решающий 5-й матч полуфинальной серии завершился в овертайме. «Индиана» добилась его, выиграв 4-ю четверть со счетом 23:15, но уступила в дополнительное время. Игра закончилась со счетом 107:98 в пользу «Лас-Вегаса».

Центровая Эйжа Уилсон была близка к файв-бай-файв. На ее счету 35 очков, 8 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 4 блок-шота при 13 точных из 27 бросков с игры и 8 из 10 с линии.

Защитник Джеки Янг набрала 32 очка, 10 передач и 4 подбора, реализовав 10 из 20 бросков с игры, 4 из 11 из-за дуги и 8 из 8 с линии.

В составе «Фивер» выделилась защитник Одисси Симс. В ее активе 27 очков (7 из 14 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 12 из 13 с линии) и 6 передач на 5 потерь.