Бобби Маркс: «Оклахома» способна выиграть 70 матчей в этом сезон»

Эксперт Бобби Маркс считает, что «Тандер» выиграют 70 матчей в новом сезоне.

Согласно аналитику ESPN Кевину Пелтону, прогноз «Оклахома» на сезон-2025/26 – 59 побед.

Бобби Марк прокомментировал этот прогноз: «Они не выиграют 60 матчей – они выиграют 70. Да, я действительно так считаю, даже если Шэй Гилджес-Александер или Чет Холмгрен пропустят какое-то количество игр. У «Оклахомы» достаточно глубины, чтобы набрать 70 побед в Западной конференции».

Прошлый регулярный сезон «Тандер» завершили с результатом 68-14.