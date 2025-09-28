Коби Уайт не планирует продлевать контракт с «Чикаго» до окончания текущего сезона
Коби Уайт намерен выйти на рынок свободных агентов в 2026-м году.
25-летний защитник сообщил руководству «Буллз», что не планирует продлевать контракт до окончания текущего сезона.
В этом сезоне его зарплата составляет 12,8 млн долларов. Согласно правилам НБА, он мог бы подписать четырехлетний контракт на 86,9 млн долларов, но Уайт надеется получить более выгодное предложение, выйдя на рынок свободных агентов в 2026 году.
Игрок готовиться провести свой шестой сезон в составе «Чикаго». В прошлом сезоне Уайт сыграл 75 матчей, набирая в среднем 20,3 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Chicago Sun Times
