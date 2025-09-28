Коби Уайт не планирует продлевать контракт с «Чикаго» до окончания текущего сезона

Коби Уайт намерен выйти на рынок свободных агентов в 2026-м году.

25-летний защитник сообщил руководству «Буллз», что не планирует продлевать контракт до окончания текущего сезона.

В этом сезоне его зарплата составляет 12,8 млн долларов. Согласно правилам НБА , он мог бы подписать четырехлетний контракт на 86,9 млн долларов, но Уайт надеется получить более выгодное предложение, выйдя на рынок свободных агентов в 2026 году.

Игрок готовиться провести свой шестой сезон в составе «Чикаго ». В прошлом сезоне Уайт сыграл 75 матчей, набирая в среднем 20,3 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи.