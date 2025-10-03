«Чикаго» воспользовался опцией на сезон-2026/27 в контракте Матаса Бузелиса
«Буллз» продлили сотрудничество с Матасом Бузелисом.
Клуб воспользовался опцией на 3-й год в контракте новичка литовского баскетболиста. В сезоне-2026/27 форвард заработает 5,7 миллиона долларов.
Выбранный 11-м на драфте-2024 Бузелис набирал 8,6 очка, 3,5 подбора и 1 передачу за 19,1 минуты в среднем в свой первый сезон в лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
