Судья Джеймс Уильямс: «У нас нет никаких сценариев, что «Бостон» и «Лейкерс» должны встретиться в финале»
Джеймс Уильямс посмеялся над теориями заговоров.
46-летний арбитр отработал 13 сезонов в НБА.
«Комиссионер не говорит нам, что «Бостон» и «Лейкерс» должны добраться до финала. У нас нет никакого октябрьского сценария развития событий.
Когда мы на площадке, у нас разные зоны ответственности в зависимости от положения мяча и нашей расстановки. Нужно понимать, что не все трое судей на площадке в каждой ситуации смотрят на мяч. Это не так работает», – объяснил арбитр возможные ошибки.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети New York Basketball
