Судья Джеймс Уильямс: «У нас нет никаких сценариев, что «Бостон» и «Лейкерс» должны встретиться в финале»

Джеймс Уильямс посмеялся над теориями заговоров.

46-летний арбитр отработал 13 сезонов в НБА.

«Комиссионер не говорит нам, что «Бостон» и «Лейкерс» должны добраться до финала. У нас нет никакого октябрьского сценария развития событий.

Когда мы на площадке, у нас разные зоны ответственности в зависимости от положения мяча и нашей расстановки. Нужно понимать, что не все трое судей на площадке в каждой ситуации смотрят на мяч. Это не так работает», – объяснил арбитр возможные ошибки.