  • Кайри Ирвинг: «Нужно быть безумцем, чтобы возвращаться на паркет после четвертой операции на колене»
2

Кайри Ирвинг: «Нужно быть безумцем, чтобы возвращаться на паркет после четвертой операции на колене»

Кайри Ирвинг поделился мыслями о карьере и будущем после очередной травмы колена.

«Нужно быть настоящим безумцем, чтобы снова возвращаться после операции на колене – уже четвертой в карьере. Я не принимаю это как должное.

Знаю, что придет момент, когда придется честно посмотреть на себя в зеркало… Но до этого еще несколько лет. Я попытаюсь превзойти некоторых своих предшественников по длительности карьеры – будь то 18, 19 или 20 лет.

Последние несколько лет мой путь был полон падений… Иногда человеческое в нас берет верх из-за ответственности, что лежит на мне. Я нисколько не жалуюсь на свою работу, но это тяжело, когда пытаешься балансировать между баскетболом и жизнью. Есть вещи, которые порой важнее баскетбола», – поделился 33-летний баскетболист «Далласа».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Fullcourtpass в соцсети X
logoКайри Ирвинг
logoНБА
logoДаллас
