«Выглядит эксплуатацией». Рикки Рубио считает необходимым установить нижние возрастные рамки профессионального баскетбола

Рикки Рубио не понравились действия «Барселоны».

Испанский клуб задействовал 13-летнего Мохамеда Дабоне в матче основного состава.

«Выглядит как эксплуатация. Если ты достаточно хорош в 13, значит будешь хорош и в 16-18.

Решать вопрос о допустимом возрасте должны профессиональные эксперты. Да, кто-то взрослеет раньше, но должно быть общее правило, основанное на исследованиях и знаниях.

Участие в работе профессиональной команды связано со многими вещами и должно регулироваться», – заявил Рубио.

Сам баскетболист дебютировал на профессиональном уровне в 15 лет и в последние годы испытывал проблемы с психическим здоровьем.