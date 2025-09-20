«Выглядит эксплуатацией». Рикки Рубио считает необходимым установить нижние возрастные рамки профессионального баскетбола
Рикки Рубио не понравились действия «Барселоны».
Испанский клуб задействовал 13-летнего Мохамеда Дабоне в матче основного состава.
«Выглядит как эксплуатация. Если ты достаточно хорош в 13, значит будешь хорош и в 16-18.
Решать вопрос о допустимом возрасте должны профессиональные эксперты. Да, кто-то взрослеет раньше, но должно быть общее правило, основанное на исследованиях и знаниях.
Участие в работе профессиональной команды связано со многими вещами и должно регулироваться», – заявил Рубио.
Сам баскетболист дебютировал на профессиональном уровне в 15 лет и в последние годы испытывал проблемы с психическим здоровьем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Jijantes FC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости