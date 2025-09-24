1

Рикки Рубио не исключает возвращения в сборную Испании

Рикки Рубио допустил, что может снова сыграть за национальную команду.

«Я особо не думал об этом, потому что не знаю, как пройдет этот сезон. Никогда не закрывал никаких дверей, но посмотрим, как все сложится.

Чус Матео – новый тренер сборной, он очень опытный специалист и знает все о национальной команде. А работа в мадридском «Реале» дала ему еще больше опыта.

Сейчас в сборной начинается смена поколений – это очень интересное время», – заявил 34-летний разыгрывающий.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: AS
logoсборная Испании
logoРикки Рубио
Хесус Матео
