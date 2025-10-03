Сет Карри: «Я попытался выкупить у Стефа номер «30». А он сказал, что деньги ему не нужны»

Старший Карри отказался продавать игровой номер брату.

«Я попытался выкупить у Стефа номер «30». А он сказал, что деньги ему не нужны. Да и, думаю, НБА это бы не понравилось», – пошутил 35-летний защитник.

Стефен Карри выступает под номером «30» на протяжении всех своих 16 лет в лиге. Его брат Сет также отыграл большую часть карьеры под «тридцаткой», включая последние 4 сезона, но в «Голден Стэйт » он будет выходить под номером «31».