Форвард Джейлен Джонсон полностью восстановился после травмы плеча и примет участие в тренировочном лагере «Атланты»
Джейлен Джонсон готов к новому сезону.
23-летний форвард «Хоукс» пропустил вторую часть чемпионата-2024/25 из-за разрыва суставной губы левого плеча в январе.
«Джонсон полностью здоров и готов к работе в лагере», – подтвердил завершение его реабилитации генменеджер Онси Салех.
Джонсон набирал 18,9 очка, 10 подборов, 5 передач, 1,6 перехвата и 1 блок-шот в 36 матчах в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэда Раулэнда
