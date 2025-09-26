Форвард Джейлен Джонсон полностью восстановился после травмы плеча и примет участие в тренировочном лагере «Атланты»

Джейлен Джонсон готов к новому сезону.

23-летний форвард «Хоукс» пропустил вторую часть чемпионата-2024/25 из-за разрыва суставной губы левого плеча в январе.

«Джонсон полностью здоров и готов к работе в лагере», – подтвердил завершение его реабилитации генменеджер Онси Салех.

Джонсон набирал 18,9 очка, 10 подборов, 5 передач, 1,6 перехвата и 1 блок-шот в 36 матчах в среднем.