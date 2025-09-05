  • Спортс
Ричард Джефферсон отреагировал на выпад Баркли в адрес Леброна: «Ну его к черту, сам объединялся с Хакимом и Пиппеном»

Ричард Джефферсон отреагировал на выпад Чарльза Баркли в адрес Леброна.

Знаменитый баскетболист и телеведущий недавно объяснил причину появления 2-го потолка зарплат: «Лиге пришлось придумывать эти дурацкие правила, потому что все эти парни хотят играть вместе, а не соревноваться. Сильверу пришлось вводить эту систему, потому что Леброн Джеймс объединился со своей тусовкой, потом Кевин Дюрэнт перешел в «Голден Стэйт». Это и беспокоит мое поколение».

«А сейчас я скажу. И я скажу ну его к черту!

Сам же объединялся с Хакимом Оладжувоном в «Хьюстоне». Потом к ним приехал Скотти Пиппен. Это очень похоже на объединение, разве нет?

А Шак с Кобе? Они зазывали к себе Гэри Пэйтона, который все еще был в полном порядке. Потом Карла Мэлоуна», – считает экс-одноклубник Джеймса.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Road Trippin
