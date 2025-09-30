Бадди Хилд: «Это было, наверное, лучшее лето в моей карьере с точки зрения работы над броском»

Бадди Хилд подчеркнул уверенность в своем броске.

«Говорю это со всей скромностью, но, возможно, это было лучшее лето в моей карьере с точки зрения работы над броском. Я не помню ни одной плохой тренировки. Чувствую себя очень уверено и с нетерпением жду возвращения на площадку», – заявил 32-летний баскетболист «Голден Стэйт ».

В плей-офф прошлого сезона Бадди Хилд показывал высокую эффективность трехочковых бросков, реализуя 43% при 6,4 попытки за игру.