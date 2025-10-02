Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
Финский баскетболист дебютирует за «Партизан» в матче Адриатической лиги.
По решению штаба «Партизана» Миикки Мууринен не выйдет на площадку в сегодняшнем матче Евролиги против «Милана» и будет наблюдать за матчем с трибуны.
18-летний игрок, подписавший с белградским клубом трехлетний контракт, пока не сыграл ни минуты в своей новой команде. Ожидается, что свой профессиональный дебют Мууринен совершит в ближайших турах Адриатической лиги.
