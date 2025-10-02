0

Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»

Финский баскетболист дебютирует за «Партизан» в матче Адриатической лиги.

По решению штаба «Партизана» Миикки Мууринен не выйдет на площадку в сегодняшнем матче Евролиги против «Милана» и будет наблюдать за матчем с трибуны.

18-летний игрок, подписавший с белградским клубом трехлетний контракт, пока не сыграл ни минуты в своей новой команде. Ожидается, что свой профессиональный дебют Мууринен совершит в ближайших турах Адриатической лиги.

Евролига. «Партизан» примет «Милан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом»

