«Клипперс» не стали выкладывать видеоматериалы с медиадня и пресс-конференций

«Клипперс» снизили активность в интернет-медиа.

Youtube-канал клуба до сих пор не выложил материалы с медиадня и командной пресс-конференции.

Фронт-офис подготовил несколько заявлений по поводу проходящего расследования НБА , но ни одно из них не доступно на обычных ресурсах клуба.

Лоуренс Фрэнк заявил, что организация «сама хочет добиться полной прозрачности в ситуации» и «картина будет полностью ясна». Журналистка Рамона Шелберн заявила, что попытки задавать вопросы по этому поводу стоили ей доступа к микрофону.