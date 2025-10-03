«Клипперс» не стали выкладывать видеоматериалы с медиадня и пресс-конференций
«Клипперс» снизили активность в интернет-медиа.
Youtube-канал клуба до сих пор не выложил материалы с медиадня и командной пресс-конференции.
Фронт-офис подготовил несколько заявлений по поводу проходящего расследования НБА, но ни одно из них не доступно на обычных ресурсах клуба.
Лоуренс Фрэнк заявил, что организация «сама хочет добиться полной прозрачности в ситуации» и «картина будет полностью ясна». Журналистка Рамона Шелберн заявила, что попытки задавать вопросы по этому поводу стоили ей доступа к микрофону.
Кто лучший американский игрок в НБА?1953 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Finder With Tom Haberstroh
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости