Патрик Беверли о Грэйди Дике: «Вот это фамилия, ему повезло. Чем он лучше Люка Кеннарда?»

Патрик Беверли считает, что Грейди Дику помогает его фамилия.

Фамилия игрока «Рэпторс» на сленге означает «пенис».

«У человека фамилия Дик. Патрик Дик. Патрик Дик Беверли . Вот это фамилия. Чертовски хорошая фамилия. Но мне не катит.

Помогает ли ему фамилия с таким бэкграундом? Они буквально добавляли его фамилию к чьей-то другой и делали из этого мем. Мне не катит... Хотя у него ведь есть бросочек. Он может попадать. Но разве он лучше Люка Кеннарда? Нет», – считает экс-игрок НБА.

Дик был выбран под 13-м номером на драфте НБА 2023 года. В сезоне-24/25 21-летний защитник в 54 матчах набирал в среднем 14,4 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи.