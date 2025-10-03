1

Патрик Беверли о Грэйди Дике: «Вот это фамилия, ему повезло. Чем он лучше Люка Кеннарда?»

Патрик Беверли считает, что Грейди Дику помогает его фамилия.

Фамилия игрока «Рэпторс» на сленге означает «пенис».

«У человека фамилия Дик. Патрик Дик. Патрик Дик Беверли. Вот это фамилия. Чертовски хорошая фамилия. Но мне не катит.

Помогает ли ему фамилия с таким бэкграундом? Они буквально добавляли его фамилию к чьей-то другой и делали из этого мем. Мне не катит... Хотя у него ведь есть бросочек. Он может попадать. Но разве он лучше Люка Кеннарда? Нет», – считает экс-игрок НБА.

Дик был выбран под 13-м номером на драфте НБА 2023 года. В сезоне-24/25 21-летний защитник в 54 матчах набирал в среднем 14,4 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи.

Кто лучший американский игрок в НБА?1672 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pat Bev Podcast
logoНБА
logoПатрик Беверли
logoГрэйди Дик
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медиадень НБА – без Уэстбрука и его энергии. Такое впервые за 17 лет!
14вчера, 11:15
Богдан Богданович: «Травма оказалась не такой серьезной. 5-я неделя, все уже нормально»
5вчера, 10:22
Тайрон Лю: «Мы измотали Джеймса Хардена в прошлом сезоне, не хотим повторения»
вчера, 10:10
Главные новости
Лука Дончич о серьезных нагрузках на тренировках «Лейкерс»: «Все отлично. Все в команде в хорошей форме»
49 секунд назад
Сет Карри: «Я попытался выкупить у Стефа номер «30». А он сказал, что деньги ему не нужны»
114 минут назад
Джонатан Куминга сменил игровой номер с «00» на «1»
33 минуты назад
Джаред Маккейн перенес операцию на большом пальце руки. Форвард будет осмотрен через 4 недели
36 минут назад
Евролига. 20 очков Стерлинга Брауна помогли «Партизану» обыграть «Милан», «Реал» победил «Олимпиакос» и другие результаты
8вчера, 20:57
Кендрик Перкинс о форме Энтони Дэвиса: «Я разочарован, потому что ожидал, что он появится в тренировочном лагере в полном боевом настрое»
7вчера, 20:32
Брайан Уиндхорст: «Никс» заявили, что Джош Харт не вернулся в игру из-за удаления, а не из-за травмы»
вчера, 20:08
Лонзо Болл: «Не назвал бы себя недостающим элементом, но я здесь, чтобы помочь команде выиграть титул»
вчера, 19:43
Адам Сильвер встретился с руководителем Евролиги Паулюсом Мотеюнасом в Абу-Даби
1вчера, 19:11Фото
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем»
11вчера, 18:56
Ко всем новостям
Последние новости
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
1вчера, 20:35
Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
4вчера, 19:27
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
вчера, 17:52
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
вчера, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
вчера, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
вчера, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1вчера, 14:59
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
2вчера, 13:31
Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»
вчера, 11:55