Экс-игрок НБА Джордан Кроуфорд считает Майкла Бизли более значимым в баскетболе, чем ШГА
Джордан Кроуфорд высказал спорную мысль во время записи подкаста .
Экс-игрок НБА выразил мнение, что Майкл Бизли является более важным персонажем в баскетбольном мире, чем действующий MVP лиги Шэй Гилджес-Александер из «Тандер».
«Я сказал самому Бизли об этом. Чье имя круче? Я спрашиваю вас прямо сейчас. Кто круче в баскетболе? ШГА или Майкл Бизли?», – произнес Кроуфорд.
Когда один из ведущих подкаста заявил, что таким игроком, «без сомнения, является Бизли», Кроуфорд согласился.
Отыгравший в НБА 11 сезонов Бизли минувшим летом стал чемпионом BIG3.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TFU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости