

Экс-игрок НБА Джордан Кроуфорд считает Майкла Бизли более значимым в баскетболе, чем ШГА

Джордан Кроуфорд высказал спорную мысль во время записи подкаста .

Экс-игрок НБА выразил мнение, что Майкл Бизли является более важным персонажем в баскетбольном мире, чем действующий MVP лиги Шэй Гилджес-Александер из «Тандер».

«Я сказал самому Бизли об этом. Чье имя круче? Я спрашиваю вас прямо сейчас. Кто круче в баскетболе? ШГА или Майкл Бизли?», – произнес Кроуфорд.

Когда один из ведущих подкаста заявил, что таким игроком, «без сомнения, является Бизли», Кроуфорд согласился.

Отыгравший в НБА 11 сезонов Бизли минувшим летом стал чемпионом BIG3.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TFU
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoМайкл Бизли
logoШэй Гилджес-Александер
Джордан Кроуфорд
BIG3
