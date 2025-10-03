Софи Каннингем о женской НБА: «Смотреть матчи неинтересно – все тупо пытаются убить друг друга. Только так здесь можно выжить»

Софи Каннингем раскритиковала руководство женской НБА.

Баскетболистка «Индианы » считает, что следующей весной велика вероятность локаута.

«Меня достала наша лига, им пора что-то сделать и проявить уже себя с лучшей стороны. Все наше руководство, на всех уровнях должно нести какую-то ответственность. Как мне кажется, в женской НБА немало людей на руководящих должностях, которые, возможно, действительно весьма неплохие бизнесмены, но они ни черта не смыслят в баскетболе, и это нужно менять.

Смотреть матчи неинтересно, потому что все тупо пытаются убить друг друга, ведь только так можно выжить, иначе получишь травму», – заявила Каннингем .