Софи Каннингем о женской НБА: «Смотреть матчи неинтересно – все тупо пытаются убить друг друга. Только так здесь можно выжить»
Софи Каннингем раскритиковала руководство женской НБА.
Баскетболистка «Индианы» считает, что следующей весной велика вероятность локаута.
«Меня достала наша лига, им пора что-то сделать и проявить уже себя с лучшей стороны. Все наше руководство, на всех уровнях должно нести какую-то ответственность. Как мне кажется, в женской НБА немало людей на руководящих должностях, которые, возможно, действительно весьма неплохие бизнесмены, но они ни черта не смыслят в баскетболе, и это нужно менять.
Смотреть матчи неинтересно, потому что все тупо пытаются убить друг друга, ведь только так можно выжить, иначе получишь травму», – заявила Каннингем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBC News
