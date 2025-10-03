  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Софи Каннингем о женской НБА: «Смотреть матчи неинтересно – все тупо пытаются убить друг друга. Только так здесь можно выжить»
1

Софи Каннингем о женской НБА: «Смотреть матчи неинтересно – все тупо пытаются убить друг друга. Только так здесь можно выжить»

Софи Каннингем раскритиковала руководство женской НБА.

Баскетболистка «Индианы» считает, что следующей весной велика вероятность локаута.

«Меня достала наша лига, им пора что-то сделать и проявить уже себя с лучшей стороны. Все наше руководство, на всех уровнях должно нести какую-то ответственность. Как мне кажется, в женской НБА немало людей на руководящих должностях, которые, возможно, действительно весьма неплохие бизнесмены, но они ни черта не смыслят в баскетболе, и это нужно менять.

Смотреть матчи неинтересно, потому что все тупо пытаются убить друг друга, ведь только так можно выжить, иначе получишь травму», – заявила Каннингем.

Кто лучший американский игрок в НБА?1718 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBC News
logoСофи Каннингем
Индиана жен
logoженская НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»
сегодня, 05:03
Келси Митчелл не смогла доиграть решающий матч против «Эйсес» из-за спазмов в ногах
11 октября, 04:50Фото
Шерил Рив оштрафована на 15000 долларов за критику судейства, Бекки Хэммон и Стефани Уайт – на 1000 долларов
330 сентября, 04:37
Главные новости
Яннис Адетокумбо отправился в Майами, чтобы присоединиться к «Милуоки»
1 минуту назад
Басист RHCP Фли об обмене Дончича: «Услышал об этом от Бена Стиллера. Я послал его подальше, потом посмотрел новости в телефоне и свалился на пол»
8 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»
217 минут назад
«На сегодня все». Сотрудник «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса Ленарду о сделке Aspiration
20 минут назад
Похудевшего Зайона Уильямсона сфотографировали с голым торсом
637 минут назадФото
Джефф Тиг: «С Лукой и Леброном «Лейкерс» будут в Топ-5, но команда в целом мне не нравится. Не верю в них»
58 минут назад
Джонатан Куминга: «Люди думают, будто я забочусь только об атаке. Но я считаю, что стал намного лучше в обоих аспектах»
1сегодня, 05:28
Джонатан Куминга о продлении контракта: «Буду работать и помогать команде побеждать. Каждому хочется задержаться где-то подольше, посмотрим»
2сегодня, 05:22
Лука Дончич о серьезных нагрузках на тренировках «Лейкерс»: «Все отлично. Все в команде в хорошей форме»
сегодня, 04:55
Сет Карри: «Я попытался выкупить у Стефа номер «30». А он сказал, что деньги ему не нужны»
4сегодня, 04:41
Ко всем новостям
Последние новости
Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
40 минут назад
Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»
сегодня, 05:03
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
1вчера, 20:35
Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
4вчера, 19:27
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
вчера, 17:52
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
вчера, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
вчера, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
вчера, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1вчера, 14:59