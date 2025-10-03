Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»

Митчелл объяснила, почему покинула паркет в решающем матче серии против «Эйсес».

«Позавчера у меня случилось нечто, называемое рабдомиолиз. Мои мышцы перестали функционировать и достигли своего максимального предела. Я запаниковала, потому что начала думать о худшем, когда почувствовала, что не могу двигать ногами... Другими словами, я буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол», – написала баскетболистка.

Рабдомиолиз – это серьезное повреждение мышечной ткани, возникающее в том числе из-за чрезмерной нагрузки, при котором вещества из мышечных клеток поступают в кровь.

Лидер «Индианы » по результативности в этом плей-офф (23,3 очка в среднем) закончила 5-й матч полуфинальной серии в середине 3-й четверти. Митчелл отказалась от носилок и ушла с площадки с помощью персонала, после чего отправилась в больницу.

«Фивер» довели игру до овертайма, взяв 4-ю четверть, но не дожали соперника в дополнительное время (98:107).