0

Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»

Митчелл объяснила, почему покинула паркет в решающем матче серии против «Эйсес».

«Позавчера у меня случилось нечто, называемое рабдомиолиз. Мои мышцы перестали функционировать и достигли своего максимального предела. Я запаниковала, потому что начала думать о худшем, когда почувствовала, что не могу двигать ногами... Другими словами, я буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол», – написала баскетболистка.

Рабдомиолиз – это серьезное повреждение мышечной ткани, возникающее в том числе из-за чрезмерной нагрузки, при котором вещества из мышечных клеток поступают в кровь. 

Лидер «Индианы» по результативности в этом плей-офф (23,3 очка в среднем) закончила 5-й матч полуфинальной серии в середине 3-й четверти. Митчелл отказалась от носилок и ушла с площадки с помощью персонала, после чего отправилась в больницу.

«Фивер» довели игру до овертайма, взяв 4-ю четверть, но не дожали соперника в дополнительное время (98:107).

Кто лучший американский игрок в НБА?1718 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Индиана жен
травмы
logoКелси Митчелл
logoженская НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Келси Митчелл не смогла доиграть решающий матч против «Эйсес» из-за спазмов в ногах
11 октября, 04:50Фото
67 очков Эйжи Уилсон и Джеки Янг на двоих вывели «Лас-Вегас» в финал женской НБА
1 октября, 04:30Видео
Женская НБА. 1/2 финала. 67 очков от Уилсон и Янг позволили «Лас-Вегасу» обыграть «Индиану» в овертайме и выйти в финал
41 октября, 04:15
Главные новости
Яннис Адетокумбо отправился в Майами, чтобы присоединиться к «Милуоки»
1 минуту назад
Басист RHCP Фли об обмене Дончича: «Услышал об этом от Бена Стиллера. Я послал его подальше, потом посмотрел новости в телефоне и свалился на пол»
8 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»
217 минут назад
«На сегодня все». Сотрудник «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса Ленарду о сделке Aspiration
20 минут назад
Похудевшего Зайона Уильямсона сфотографировали с голым торсом
637 минут назадФото
Джефф Тиг: «С Лукой и Леброном «Лейкерс» будут в Топ-5, но команда в целом мне не нравится. Не верю в них»
58 минут назад
Джонатан Куминга: «Люди думают, будто я забочусь только об атаке. Но я считаю, что стал намного лучше в обоих аспектах»
1сегодня, 05:28
Джонатан Куминга о продлении контракта: «Буду работать и помогать команде побеждать. Каждому хочется задержаться где-то подольше, посмотрим»
2сегодня, 05:22
Софи Каннингем о женской НБА: «Смотреть матчи неинтересно – все тупо пытаются убить друг друга. Только так здесь можно выжить»
1сегодня, 05:11
Лука Дончич о серьезных нагрузках на тренировках «Лейкерс»: «Все отлично. Все в команде в хорошей форме»
сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
40 минут назад
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
1вчера, 20:35
Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
4вчера, 19:27
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
вчера, 17:52
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
вчера, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
вчера, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
вчера, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1вчера, 14:59
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
2вчера, 13:31